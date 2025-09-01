دراسة جديدة تكشف أن عقول المصابين بالتوحد منظمة بشكل مختلف

وأشار المحاضر في الفيزياء الطبية بالجامعة الدكتور موسى سوكونبي، إلى أن هذه النتائج تشير إلى شكل مختلف من تنظيم الدماغ، وتعكس إستراتيجيات عصبية بديلة لم تفهم بعد، مؤكدًا أن الدراسة تغير النظرة التقليدية التي كانت تعتبر التوحد عجزًا مقارنة بغير المصابين.