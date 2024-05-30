متخصّص يعقّب على إنتاج علاج للسكري باستخدام الخلايا الجذعية
أكّد أستاذُ الأحياء الجزيئية الباحث في مجال الخلايا الجذعية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل الزهراني؛ تغلبَ العلماء على عقبات رئيسة في تحويل الخلايا الجذعية إلى منتجة للإنسولين بفاعلية وإدماجها بنجاح في جسم المريض، لكنه شدّد على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى.
وأعلن مؤخرًا نجاح فريق بحثي في الصين في علاج مريض مصاب بالسكري، باستخدام تقنية الخلايا الجذعية.
ويعدّ هذا الإنجاز من أولى الحالات المبلغ عنها لاستخدام الخلايا الجذعية في القضاء الكامل على الحاجة إلى حقن الإنسولين لدى مريض السكري.
وبحسب دراسة نُشرت في إحدى المجلات العلمية المرموقة: فقد شرع الباحثون بزراعة خلايا جذعية منتجة للإنسولين في مريض كان يعتمد أساسًا على الإنسولين لضبط مستويات السكر المرتفعة لديه.
وبعد 11 أسبوعًا تمكّن المريض من التوقف عن جرعات الإنسولين تمامًا.
وقال الدكتور "الزهراني": إن هذه كانت دراسة لحالة فردية، مطالبًا بضرورة إجراء تجارب سريرية صارمة لتأكيد سلامة وفاعلية هذا النهج للشفاء من مرض السكري.
وتشمل التحدياتُ الرئيسة رفضَ جهاز المناعة للخلايا المزروعة، وفشل الخلايا في الاندماج على نحو صحيح مع أنسجة الجسم، وضمان استمرار قدرة هذه الخلايا في إنتاج الإنسولين على المدى الطويل.
وأضاف: هذه الدراسة بالتأكيد اختراق، ولكن يجب علينا التحلّي بالحذر إلى أن تكتمل الدراسات السريرية الشاملة.
وقال "الزهراني": "إذا ثبت نجاح تلك التقنية فيمكن أن تفيد ملايين مرضى السكري حول العالم، وتقضي على حاجتهم للحقن بالإنسولين مدى الحياة"، معتبرًا أن هذا يعتبر بمثابة بصيص أمل.