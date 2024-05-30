متخصّص يعقّب على إنتاج علاج للسكري باستخدام الخلايا الجذعية

أكّد أستاذُ الأحياء الجزيئية الباحث في مجال الخلايا الجذعية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل الزهراني؛ تغلبَ العلماء على عقبات رئيسة في تحويل الخلايا الجذعية إلى منتجة للإنسولين بفاعلية وإدماجها بنجاح في جسم المريض، لكنه شدّد على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى.