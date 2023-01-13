في حلقة "النقطة العمياء".. فتاة تكشف عن سبب إصابتها بالفشل الكلوي: "المسكنات" و "مشروبات الطاقة"

الفتاة ذكرت في رسالتها الصوتية للبرنامج أنها اعتادت على شرب مشروبات الطاقة بكميات كبيرة خلال فترة الاختبارات قبل سنوات، وتعرَّضت لمشاكل صحية، منها آلام، ومغص كلوي حاد، واستفراغ، وضيق في التنفس، وتجمُّع السوائل في الجسم.. ونتيجة لتلك الآلام اتجهت إلى تناول المسكنات بشكل كبير دون وصفة طبية، ودون جدول زمني؛ وهو ما أدى أخيرًا لتعرُّضها للفشل الكلوي، ومشاكل صحية أخرى.