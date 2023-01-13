في حلقة "النقطة العمياء".. فتاة تكشف عن سبب إصابتها بالفشل الكلوي: "المسكنات" و "مشروبات الطاقة"
عرض برنامج "النقطة العمياء"، الذي يقدمه الزميل الإعلامي صلاح الغيدان عبر القناة السعودية الأولى، قصة مؤثرة لفتاة، تبلغ من العمر 29 عامًا، أُصيبت بأمراض عدة، من ضمنها الفشل الكلوي، نتيجة استخدامها المفرط للمسكنات دون وصفة طبية، وإكثارها من شرب مشروبات الطاقة.
الفتاة ذكرت في رسالتها الصوتية للبرنامج أنها اعتادت على شرب مشروبات الطاقة بكميات كبيرة خلال فترة الاختبارات قبل سنوات، وتعرَّضت لمشاكل صحية، منها آلام، ومغص كلوي حاد، واستفراغ، وضيق في التنفس، وتجمُّع السوائل في الجسم.. ونتيجة لتلك الآلام اتجهت إلى تناول المسكنات بشكل كبير دون وصفة طبية، ودون جدول زمني؛ وهو ما أدى أخيرًا لتعرُّضها للفشل الكلوي، ومشاكل صحية أخرى.
ووجَّهت الفتاة نصيحة للمشاهدين بالابتعاد عن مشروبات الطاقة، ودعتهم إلى عدم تناول المسكنات دون وصفات طبية.
الجدير بالذكر أن برنامج النقطة العمياء يتم من خلاله توضيح المعلومات الصحيحة، وتقديم النصائح من مصادر رسمية ومتخصصة، وتفنيد الشائعات التي تلامس الواقع المعيشي في المجتمع السعودي.