هل تمتصّ معدتك لتبدو نحيفًا؟.. احذر "أنبوب معجون الأسنان" و"الساعة الرملية"!

وقال الدكتور آدم تايلور، عالم التشريح من جامعة لانكستر: إن هذه المتلازمة يمكن أن تجهد عضلات قاع الحوض، وكتب في مجلة The Conversation: "إذا اعتبرت البطن مثل أنبوب معجون الأسنان، فإن الضغط عليه في المنتصف يخلق ضغطًا في الأعلى والأسفل. ويؤثر الضغط في الجزء العلوي على التنفس عن طريق جعل الحجاب الحاجز "العضلة الرئيسية المشاركة في سحب الهواء" غير قادر على الانزلاق إلى أقصى حدّ. والضغط في الأسفل يضع قوة أكبر على عضلات قاع الحوض؛ حيث إن تجويف البطن ينخفض في الحجم عندما يتمّ امتصاص البطن".