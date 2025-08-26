"تجمع تبوك الصحي يُحذّر: علامات بصرية قد تُعيق التحصيل الدراسي وتستدعي الفحص المبكر"

دعا تجمع تبوك الصحي أولياء الأمور إلى ضرورة الانتباه لبعض العلامات التي قد تؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي لدى الطلاب، أبرزها: إمالة الرأس، احمرار العينين، فرك العينين بشدة، وظهور الدوْل أو التقرّب المفرط من الكتب والأجهزة.
وأكد التجمع، أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرات لمشكلات بصرية، تستدعي فحص النظر المبكر، لا سيما إذا لاحظ الطالب صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة كالبورد أو السبورة.
وأوضح التجمع أن الكشف المبكر يسهم في تحسين الأداء الدراسي، والحفاظ على تركيز الطالب داخل الصف، مشددًا على أهمية مراجعة الطبيب عند ظهور هذه العلامات لضمان سلامة النظر.