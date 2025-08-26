"تجمع تبوك الصحي يُحذّر: علامات بصرية قد تُعيق التحصيل الدراسي وتستدعي الفحص المبكر"

دعا تجمع تبوك الصحي أولياء الأمور إلى ضرورة الانتباه لبعض العلامات التي قد تؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي لدى الطلاب، أبرزها: إمالة الرأس، احمرار العينين، فرك العينين بشدة، وظهور الدوْل أو التقرّب المفرط من الكتب والأجهزة.