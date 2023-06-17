"مختص": على الحاج حمل تقرير طبي والاطلاع على النصائح الطبية المهمة الخاصة بمناسك الحج

وطالَبَ "الجهني" بضرورة لبس الكمامة وضرورة التباعد الجسدي لمن لديه أعراض تنفسية والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة قبل وبعد تناول الأكل أو استخدام المرحاض والحفاظ على النظافة الشخصية، وارتداء حذاء واسع ومريح وجوارب قطنية وملابس قطنية فضفاضة، وتجنب السعي والطواف وقت الظهيرة إن أمكن، واستخدام الشمسية ذات الألوان الفاتحة؛ لتجنب التعرض لضربات الشمس وتناول النظام الغذائي الصحي المتوازن وتجنب الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والحلويات والوجبات الدسمة، وتجنب الأطعمة مجهولة المصدر، وشرب كميات كافية من الماء على الأقل لترين من الماء يوميًّا لمن ليس لديهم فشل كلوي متقدم أو ضعف شديد بعضلة القلب، وعدم مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية، مثل المناشف أو أدوات الحلاقة ونحوها، وعدم استخدام النقود الورقية أو المعدنية قدر الإمكان؛ لإمكانية نقلها العدوي، واستخدام بطاقة الصراف أو الائتمان، وعدم لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله لتجنب نقل العدوى عن طريق اللمس.. وعند حدوث أي عارض صحي لا بد من استشارة طبيب الحملة أو زيارة أي من المراكز أو المستشفيات المنتشرة في المشاعر المقدسة.