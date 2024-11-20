"المجلس الصحي" يكشف عن أبرز عوامل الخطر التي تؤدي لإيذاء الأطفال.. أبرزها الإهمال

وأضاف: يُعَدُّ الإهمال من أبرز أنواع العنف انتشارًا.. مشيرًا إلى أن الحلول لتجنب إيذاء الأطفال تكون باستشارة طبيب أو أخصائي أسري أو نفسي؛ لزيادة الوعي لدى الوالدَيْن، وتحديد نوع العنف الذي يمارَس حول الطفل لمعالجته، إضافة إلى تطوير المهارات التربوية لدى الوالدَيْن.