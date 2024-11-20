"المجلس الصحي" يكشف عن أبرز عوامل الخطر التي تؤدي لإيذاء الأطفال.. أبرزها الإهمال

كشف المجلس الصحي السعودي عن أبرز عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى إيذاء الأطفال؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وتفصيلاً، أوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على "إكس" أن من أبرز عوامل الخطر التي تؤدي لإيذاء الأطفال: غياب الإشراف على الطفل بسبب التفكك الأسري، والعزلة الاجتماعية للأسرة التي تعاني مشكلات نفسية، والتربية غير السليمة باستخدام أساليب خاطئة.
وأضاف: يُعَدُّ الإهمال من أبرز أنواع العنف انتشارًا.. مشيرًا إلى أن الحلول لتجنب إيذاء الأطفال تكون باستشارة طبيب أو أخصائي أسري أو نفسي؛ لزيادة الوعي لدى الوالدَيْن، وتحديد نوع العنف الذي يمارَس حول الطفل لمعالجته، إضافة إلى تطوير المهارات التربوية لدى الوالدَيْن.