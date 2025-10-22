السكر ليس واحداً.. الطبيعي يغذي والمكرر يؤذي ويرتبط بالسكري والسمنة والقلب

ويحذر الخبراء من الإفراط في تناول السكريات المضافة حتى لو كانت طبيعية مثل العسل، إذ قد تسبب أمراض القلب وتدهور وظائف الكبد وتسوس الأسنان، كما يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى تراكم الدهون في الكبد وارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.