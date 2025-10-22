السكر ليس واحداً.. الطبيعي يغذي والمكرر يؤذي ويرتبط بالسكري والسمنة والقلب

يختلف السكر الطبيعي عن المكرر في المصدر والتأثير على الجسم، إذ ينصح الأطباء بتجنّب السكر المكرر لارتباطه بأمراض السكري والسمنة والقلب والكبد، وفق تقرير لمجلة هيلث المتخصصة في الأخبار الصحية.
يُستمد السكر الطبيعي من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان التي تحتوي على سكريات مثل الفركتوز والغلوكوز واللاكتوز، ويُعدّ الخيار الأفضل لصحة الإنسان، لأنه يأتي مصحوبًا بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تبطئ امتصاص السكر في الدم وتساعد في الحفاظ على توازن الطاقة.
في المقابل، يُهضم السكر المكرر بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم وزيادة مخاطر السمنة والاضطرابات الأيضية. وتشمل مصادره الشائعة سكر المائدة والمنتجات المصنعة والمشروبات الغازية.
ويحذر الخبراء من الإفراط في تناول السكريات المضافة حتى لو كانت طبيعية مثل العسل، إذ قد تسبب أمراض القلب وتدهور وظائف الكبد وتسوس الأسنان، كما يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى تراكم الدهون في الكبد وارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.
وتوصي هيلث بتقليل استهلاك الحلويات والمشروبات المحلاة والآيس كريم والزبادي المحلى، والتركيز على تناول الفواكه الكاملة بدلاً من عصائرها، لتحقيق توازن صحي ومستوى طاقة مستقر.