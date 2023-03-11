"معقدة ومذهلة".. حقائق عن الكلى مُحَمّلة بالنصائح تُهديها لك "الصحة"

وتُواصل وزارة الصحة جهودها للتوعية بأهمية نمط الحياة الصحي، وتنمية العادات الصحية السليمة، وتفعيل الفحص المبكر للوقاية من أمراض الكلى، موصيةً باتباع العادات الصحية كممارسة الرياضة بانتظام بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًّا، وشرب كميات كافية من السوائل بمعدل لترين في اليوم، وتناول الغذاء الصحي وأكل الخضار والفواكه بشكل يومي، وتقليل الكمية المتناولة من الملح، والسكر، والصودا، والمحافظة على الوزن المثالي، وفحص ضغط الدم بشكل دوري، وفحص مستوى السكر في الدم مرة واحدة سنويًّا كأقل تقدير للأشخاص غير المصابين بالسكري، وتجنب التدخين لتسببه في زيادة ترسب المواد المؤكسدة الضارة بالكلى، وانسداد الشرايين الكلوية، وزيادته من معدل الإصابة بسرطان الكلى.