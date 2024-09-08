لا تجلس بجوارهم.. "النمر" يحذّر من "تداعيات مجالسة المدخنين أثناء تدخينهم"

وعندما يلوّث الدخان الصادر عن التبغ الهواء، وخاصة في الأماكن المغلقة، فإن جميع الموجودين يستنشقونه؛ ما يعرّض كلاً من المدخنين وغير المدخنين لأضراره، وهذا يسبّب سرطان الرئة في غير المدخنين، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.