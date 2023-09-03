ليس فعالاً في الاكتئاب فحسب.. علاج قلبك في "الضحك"!
اكتشف باحثو مستشفى بورتو أليغري في البرازيل، أن العلاج بالضحك وسيلة فعالة لتخفيف أعراض أمراض القلب.
وتشير Daily Mail إلى أن الأطباء حللوا خلال هذه الدراسة بيانات تخص 26 مريضًا متوسط أعمارهم 64 عامًا، شُخصت إصابتهم بمرض نقص التروية؛ حيث قسّم الأطباء المرضى إلى مجموعتين، وعرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر أفلامًا وبرامج كوميدية، أما أفراد المجموعة الثانية عرضت عليهم أفلامًا وثائقية جادة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 بالمائة، كما تحسّنت لديهم مرونة الأوعية الدموية، وانخفضت مؤشرات الالتهابات، ما يشير إلى انخفاض عدد اللويحات في الأوعية الدموية، وهذا يعني أن العلاج بالضحك يمكن أن يخفض الالتهابات وخطر النوبات القلبية والجلطة الدماغية.
ويعتقد الباحثون أن آلية التأثير المفيد للضحك تكمن في أنه يحرر الأندروفين الذي يقلل الالتهابات، ويساعد القلب والأوعية الدموية على الاسترخاء، وبالإضافة إلى ذلك يخفض الضحك مستوى هرمونات الإجهاد، التي تشكل عبئًا على القلب.
يُذكر أن علماء جامعة تشانغتشون للطب الصيني التقليدي اكتشفوا أن العلاج بالضحك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.