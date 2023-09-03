ليس فعالاً في الاكتئاب فحسب.. علاج قلبك في "الضحك"!

وأظهرت النتائج أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 بالمائة، كما تحسّنت لديهم مرونة الأوعية الدموية، وانخفضت مؤشرات الالتهابات، ما يشير إلى انخفاض عدد اللويحات في الأوعية الدموية، وهذا يعني أن العلاج بالضحك يمكن أن يخفض الالتهابات وخطر النوبات القلبية والجلطة الدماغية.