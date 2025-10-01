الدكتور الخضيري يحذّر: نقص فيتامين "د" خطر صامت يهدد العظام والمناعة

حذّر الباحث والمتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من خطورة نقص فيتامين "د"، مؤكدًا أن أعراضه قد لا تُلاحظ في بدايتها، لكنها تزداد حدة مع تفاقم النقص، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة لدى البالغين والأطفال على حد سواء.
وأوضح "الخضيري" أن من أبرز الأعراض التي تصيب البالغين: آلام العظام والعضلات، الإرهاق المستمر، تقلبات المزاج، زيادة خطر الكسور، وبطء التئام الجروح، مشيرًا إلى أن نقص الفيتامين قد يرتبط أيضًا بزيادة دهون الجسم، خصوصًا في منطقة البطن.
وأضاف أن الأطفال المصابين بنقص فيتامين "د" قد يعانون من الكساح وتشوهات في العظام وتأخر في النمو، مؤكدًا أهمية الفحص الدوري والحصول على الفيتامين من التعرض لأشعة الشمس أو المكملات الغذائية تحت إشراف طبي.
وأشار إلى أن نقص فيتامين "د" يُعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في المجتمع، ويجب عدم التهاون في متابعته ومعالجته.