الدكتور الخضيري يحذّر: نقص فيتامين "د" خطر صامت يهدد العظام والمناعة

وأوضح "الخضيري" أن من أبرز الأعراض التي تصيب البالغين: آلام العظام والعضلات، الإرهاق المستمر، تقلبات المزاج، زيادة خطر الكسور، وبطء التئام الجروح، مشيرًا إلى أن نقص الفيتامين قد يرتبط أيضًا بزيادة دهون الجسم، خصوصًا في منطقة البطن.