امنع ارتفاع الكوليسترول بالدم.. 5 أطعمة غنية بفيتامين "ب 13" تنجز المهمة

يلعب فيتامين "ب 13" دورًا في الجسم في العديد من العمليات الجسدية الرئيسية التي تساهم في صحتنا بشكل عام، ويشتهر فيتامين "ب 13" بدوره الحيوي في الحفاظ على الصحة المثالية؛ وهو مهم بشكل خاص في الإشراف على تنظيم الكوليسترول في أجسامنا.
وللتحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة طبيعيًّا، إذا كنت تعاني من ارتفاع مستوياته؛ فوفقًا لما نقله موقع صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن "only my health"؛ حاول إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين "ب 13" ذات اللون الأخضر إلى نظامك الغذائي.
السبانخ من بين الخضروات الخضراء المتوفرة بسهولة والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، وكذلك الحفاظ على مستويات فيتامين ب 13 في الجسم على المسار الصحيح.
يُعتبر الأفوكادو غنيًّا بالدهون الجيدة، وهو خيار ممتاز عند محاولة التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي؛ فهو قوة غذائية تحتوي على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأفوكادو بشكل فعال في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد؛ مما يوازن مستويات الكوليسترول الإجمالية.
البروكلي مليء بفيتامين ب13 والكثير من الفيتامينات والمعادن الأخرى، والبروكلي ليس من الخضروات العادية، وهو معروف بخصائصه التي تخفض نسبة الكوليسترول ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.
الكيوي، فاكهة موسمية غنية بفيتامين ب13، بسبب محتوياته المضادة للأكسدة والألياف وفيتامين C، وهو ما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة القلب والسيطرة على الكوليسترول.
لذيذ ومليء بفيتامين ب13، وهو خيار ذكي للوجبات الخفيفة، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف، وتساهم هذه الفاكهة في التحكم في مستويات الكوليسترول.