امنع ارتفاع الكوليسترول بالدم.. 5 أطعمة غنية بفيتامين "ب 13" تنجز المهمة

يلعب فيتامين "ب 13" دورًا في الجسم في العديد من العمليات الجسدية الرئيسية التي تساهم في صحتنا بشكل عام، ويشتهر فيتامين "ب 13" بدوره الحيوي في الحفاظ على الصحة المثالية؛ وهو مهم بشكل خاص في الإشراف على تنظيم الكوليسترول في أجسامنا.