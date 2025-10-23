مردد: التغيرات المناخية والتجمعات المغلقة ترفع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية

وأشار إلى أن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا هو الوسيلة الأنجع للوقاية منها، حيث توفره وزارة الصحة السعودية مجانًا في جميع المراكز الصحية، إلى جانب التوصية بغسل اليدين بانتظام وتجنب الأماكن المزدحمة للحد من انتقال العدوى.