"طعامك سر سعادتك".. خبيرة تغذية: هذه أفضل الأطعمة لتحسين مزاجك في الخريف

في ظل تقلبات الطقس وقصر ساعات النهار، يعاني الكثيرون من سوء المزاج، لكن الحل قد يكون على مائدة الطعام، وفقاً لخبيرة التغذية الروسية الدكتورة مارغريتا كوروليوفا.
ووفقاً لتقرير على موقع "غازيتا رو"، تؤكد الدكتورة كوروليوفا، أن "الجسم يحتاج التريبتوفان لإنتاج السيروتونين — هرمون السعادة".
وتشير إلى أن الناس عند الشعور بالكآبة، يتناولون الكثير من الحلويات والمعجنات وغيرها من الأطعمة غير الصحية. وهذا خطأ، لأنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم وتقلبات المزاج.
وتنصح الخبيرة ببدائل صحية مثل التمر، العسل، والتوت — ويفضل تناولها صباحًا.
وتوضح: "يوجد التريبتوفان في مصادر البروتين الكاملة مثل اللحوم والدواجن والأسماك، ويفضّل تناولها مع خضراوات مثل البروكلي والكرنب".
كما تشدّد على أهمية الكربوهيدرات المعقدة، البيوفلافونويد، ومضادات الأكسدة الموجودة في خبز الحبوب الكاملة، المكسرات، والعصائد. وتضيف: "الضوء النادر في الشتاء يقلل إنتاج السيروتونين، لذا المشي نهارًا ضروري للمزاج والأداء".