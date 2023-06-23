عادات غذائية خاطئة في الحج.."الغذاء والدواء" تنصح ضيوف الرحمن

وفي التفاصيل، قالت الهيئة: "من العادات الغذائية الخاطئة في الحج، تناول الطعام على عجل أو أثناء المشي، ومنها إهمال بعض الوجبات الرئيسية، والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي بالسكريات أو الأملاح.