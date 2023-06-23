عادات غذائية خاطئة في الحج.."الغذاء والدواء" تنصح ضيوف الرحمن

أوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتجنب بعض العادات الغذائية الخاطئة أثناء الحج وخاصة تناول الطعام أثناء المشي، وذلك قد يصيب الشخص بعسر الهضم.
وفي التفاصيل، قالت الهيئة: "من العادات الغذائية الخاطئة في الحج، تناول الطعام على عجل أو أثناء المشي، ومنها إهمال بعض الوجبات الرئيسية، والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي بالسكريات أو الأملاح.
وأوصت "الهيئة"، في المقابل، بتصحيح هذه الممارسات؛ حيث يفضل الجلوس واختيار مكان مناسب ومريح لتناول الطعام لتجنب عسر الهضم، أيضاً يفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية والابتعاد عن الوجبات الخفيفة خاوية السعرات مثل: "رقائق البطاطس، الحلويات، المثلجات"، واستبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية مثل: "الفواكه والمكسرات".