"الصحة الخليجي" يصدر دليلاً توعوياً حول الاحتراق الوظيفي

ويحتوي الدليل على معلومات حول الاحتراق الوظيفي والفرق بينه وبين ضغوط العمل العادية، ويقدم حلولاً لها، إضافة إلى عدد من النصائح والخطوات للموظفين ومرؤوسيهم من أجل منظومة وظيفية ناجحة.