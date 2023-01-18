"المجلس الصحي": شرب الماء أثناء الأكل لا يزيد الوزن

نفى المجلس الصحي السعودي صحة المعلومة الشائعة التي تقول بأن شرب الماء أثناء الأكل يزيد وزن الشخص، بل أكد أن ذلك من شأنه المساعدة في تخفيف الوزن من حيث تقليل كمية الطعام التي يمكن أن يتناولها الشخص.
وتفصيلًا: فقد أوضح "المجلس" في منشور حول هذه الشائعة، أنها تعدّ من المفاهيم الخاطئة عن الجهاز الهضمي، والصحيح أن زيادة الوزن تكون بسبب زيادة استهلاك السعرات الحرارية وقلّة حرقها، والماء حقيقة لا يحتوي على سعرات حرارية.
ونصح الجميع باستبدال المشروبات الغازية والعصائر بالماء؛ حيث من شأنه المساعدة في تناول كمية طعام أقلّ؛ مما يساعد على إنقاص الوزن.