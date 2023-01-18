"المجلس الصحي": شرب الماء أثناء الأكل لا يزيد الوزن

وتفصيلًا: فقد أوضح "المجلس" في منشور حول هذه الشائعة، أنها تعدّ من المفاهيم الخاطئة عن الجهاز الهضمي، والصحيح أن زيادة الوزن تكون بسبب زيادة استهلاك السعرات الحرارية وقلّة حرقها، والماء حقيقة لا يحتوي على سعرات حرارية.