كيف تتغلب على "إدمان الحلويات"؟ إجابة تأتيك من روسيا تكشف نسبة السكر الآمنة

وبحسب صحيفة "إزفستيا" الروسية، فيجب ألا تتجاوز كمية السكر المستهلكة 10% من إجمالي الاستهلاك الغذائي اليومي، وهذا ينطبق على جميع أنواع السكر، بما في ذلك سكر البنجر والسكر الأبيض وقصب السكر والبني والمكرر وغير المكرر، ووفقًا لتوصية منظمة الصحة العالمية، فإن المعدل اليومي من السكر هو 12 ملعقة صغيرة، أو 50 غرامًا.