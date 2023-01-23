دراسة: قضاء وقت أكثر في الطبيعة الخضراء يقلل الحاجة إلى استهلاك الأدوية

ومع ذلك، عند الحديث عن كيفية تأثير هذه الدراسة، فقد ذكر الباحثون أن "الأدلة العلمية المتزايدة التي تدعم الفوائد الصحية للتعرُّض للطبيعة من المرجح أن تزيد من توفير المساحات الخضراء عالية الجودة في البيئات الحضرية، وقد تكون هذه واحدة من الطرق الأكيدة لتحسين الصحة والرفاهية في المدن التي يعاني سكانها التوتر والقلق والضغوط التي لا تنتهي".