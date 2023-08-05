استشاري: مزاعم "أسورة الطاقة" التي تعمل على ضبط نسبة سكر الدم بالجسم غير صحيحة

وتابع: "للأسف، بعض الأشخاص يقعون ضحايا بسهولة في مثل تلك الترويجات الوهمية، ويعتقدون أن ما ينتشر حول المنتج المزعوم عن ضبط السكر هو ابتكار جديد، وخصوصًا أن الكلام الذي يكتب حولها في المميزات يكون بلغة جذابة ورنانة، مثل (يكافح الأمراض، يحد من الشهية، رخيص الثمن، سهل الاستخدام، خفيف الوزن...)، وغير ذلك؛ وهذا ما يجعل البعض يقع ضحية سهلة لكون مريض السكري متعلقًا بأي أمل يخفف عنه عناء المرض".