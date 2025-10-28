"اللاصق العصبي".. دراسة أمريكية تكشف سر استمرار الذكريات رغم تجدّد الخلايا العصبية

بعد 40 عاماً من البحث ، كشفت دراسة أمريكية حديثة عن "جزيء جديد" في الدماغ البشري يُعرف بـ"KIBRA"، يُعدّ محورياً في عملية حفظ الذكريات لفترات طويلة. وفقاً للباحثين من جامعة نيويورك، فإن هذا الجزيء يعمل كـ"مادة لاصقة"، تربط بين نقاط الاشتباك العصبي المرتبطة بذكريات معينة.