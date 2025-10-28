"اللاصق العصبي".. دراسة أمريكية تكشف سر استمرار الذكريات رغم تجدّد الخلايا العصبية

بعد 40 عاماً من البحث ، كشفت دراسة أمريكية حديثة عن "جزيء جديد" في الدماغ البشري يُعرف بـ"KIBRA"، يُعدّ محورياً في عملية حفظ الذكريات لفترات طويلة. وفقاً للباحثين من جامعة نيويورك، فإن هذا الجزيء يعمل كـ"مادة لاصقة"، تربط بين نقاط الاشتباك العصبي المرتبطة بذكريات معينة.
وفي الدراسة التي نُشِرت بمجلة " Science Advances"، أوضح الباحثون أن النظريات السابقة، التي ركزت على جزيئات منفردة، لم تنجح في تفسير استمرار الذكريات رغم تلف الجزيئات واستبدالها.
لكن الدراسة الجديدة كشفت أن جزئ KIBRA لا يعمل منفرداً، بل يتفاعل مع بروتين يُسمّى PKMz لتعزيز الروابط العصبية وجعلها ثابتة لسنوات.
"هذا الجزيء هو ما يجعل ذكرى ما تُبقي على علامة دوّنتها منذ عقود"، كما قال الدكتور جون ماركويل، رئيس الفريق البحثي.
يُعد هذا الاكتشاف نقلة نوعية بعد 40 عاماً من البحث، ويُعد خطوة كبيرة نحو علاج الاضطرابات العصبية كالزهايمر والخرف.