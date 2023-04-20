بعد سهر رمضان و"غيبوبة العيد".. استشاري: طريقتان و6 خطوات لتعديل وقت النوم قبل عودة الدراسة

وحول ذلك أوضح البروفيسور الشريف أن قدرة الإنسان تختلف في العودة إلى وقت النوم المعتاد قبل شهر رمضان من شخص إلى آخر، فبعضهم قد لا يجد صعوبة في التغيير السريع في نظام نومه في حين أن بعضهم الآخر قد يعاني بسبب هذا التغير لعدة أيام، قد تصل إلى أسبوعين أو أكثر.