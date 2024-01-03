السر في "بيتا أميلويد".. بعض السمات الشخصية تحميك من خطر الإصابة بالخرف

وهناك العديد من الأمراض المختلفة التي تكمن وراء الخرف، من أشهرها مرض الزهايمر، الذي يتميز بتراكم لويحات بيتا أميلويد وتشابكات تاو في الدماغ، ولكن هناك مجموعة من الأبحاث تشير إلى وجود انفصال بين درجة الأمراض في دماغ الشخص والمظاهر السريرية للضعف الإدراكي، وأن نحو ثلث البالغين، الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، لديهم ما يكفي من بيتا أميلويد وتاو لتلبية معايير مرض الزهايمر، ولكنهم لا يعانون ضعفًا إدراكيًّا.