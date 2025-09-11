"رقبة الجوال القاتلة".. إصابة طالب صيني بسكتة دماغية بعد إنحناء 5 ساعات على هاتفه

نجا طالب صيني بأعجوبة من سكتة دماغية بعد أن أمضى خمس ساعات منحنيًا بزاوية 45 درجة على هاتفه في وضعية "رقبة الرسائل النصية"، وفقًا لتقرير صادر عن أطباء في بكين.
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "تايمز ناو"، أصيب الطالب بالجامعة شياو دونغ، 19 عاماً، بجلطة دموية في شريان عنقي، مما أدى إلى انقطاع تدفق الدم إلى دماغه وتسبب في دوخة مفاجئة وفقدان القدرة على الكلام وضعف في الأطراف، وهي علامات رئيسية للسكتة الدماغية.
وأزال الأطباء الجلطة جراحيًا بعد عمليتين جراحيتين، لكن الحالة تدق جرس انذار بشأن مخاطر الاستخدام المتواصل للهواتف الذكية، وتكشف أن السكتات الدماغية لا تقتصر على كبار السن كما يعتقد كثيرون.
وقال طبيب معالج: "هذه نتيجة وخيمة لإدمان التكنولوجيا الحديثة"، مشيرًا إلى أن إمالة الرقبة للأمام لفترة طويلة يمكن أن تضغط على الشرايين، مما يؤدي إلى الجلطات.
ووفقاً للتقرير، فإن شياو دونغ، من مقاطعة فوجيان الصينية، الذي أدمن ممارسة ألعاب الهاتف المحمول، كان غالبًا ما يحني رقبته بزاوية 45 درجة لساعات.
وبمرور الوقت، تسببت هذه الوضعية في انسداد الشرايين التي تغذي المناطق العلوية من الدماغ. تُسلط هذه الحالات، وإن كانت نادرة، الضوء على قلق متزايد: تُعدّ السكتات الدماغية ثاني أكبر سبب للوفيات عالميًا، حيث يرتبط المصابون بها الشباب بشكل متزايد بوضعية الجسم السيئة والعادات الخاملة.
تظهر السكتات الدماغية من خلال أعراض مثل التلعثم في الكلام، وفقدان البصر، وضعف أحد جانبي الجسم. تشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر كبار السن، والمدخنين، ومرضى ارتفاع ضغط الدم أو السكري.
وكما تُظهر حالة شياو دونغ، حتى المراهقون يكونون عرضة للخطر بسبب العادات غير الصحية ووضعية الرقبة المنحنية لفترات طويلة.
وينصح الخبراء بـ"الجلوس بشكل مستقيم، والحركة بشكل متكرر، والانتباه للعلامات المبكرة". وأكد طبيب أعصاب: "إذا ظهرت على أي شخص أعراض عصبية مفاجئة، فاتصل بخدمات الطوارئ - فالوقت الضائع هو فقدان للعقل".