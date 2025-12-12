استشاري نفسي: العتب المتكرر قد يُضعف العلاقات الاجتماعية

حذّر استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالإله الحديثي من الآثار النفسية السلبية لما يُعرف مجتمعيًا بـ"التشرّه" والعتب المتكرر، مؤكدًا أن هذا الأسلوب قد ينعكس سلبًا على العلاقات الاجتماعية ويؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضح "الحديثي" أن تكرار عبارات مثل: "وينك؟" و"ليه مقاطع؟" و"ما عمرك جيت" يُقصد به غالبًا التعبير عن الشوق، إلا أنه قد يُشعر الطرف الآخر بالمحاسبة بدل الترحاب، ما يسبب توترًا نفسيًا ويدفع إلى تجنّب التواصل بدل الإقبال عليه.
وأشار إلى أن الشعور بالذنب الذي تتركه هذه العبارات قد يرتبط ذهنيًا بالضغط النفسي عند اللقاء، فيفقد العلاقة طابعها الإيجابي ويضعف الروابط الاجتماعية مع مرور الوقت.
وبيّن أن العبارات الترحيبية غير المشروطة مثل: "مكانك محفوظ بأي وقت" و"اشتقنا لك" تُعد بديلًا صحيًا يعزز الدفء الاجتماعي دون فرض شعور بالتقصير.
وشدد "الحديثي" على أهمية التواصل القائم على التقدير والدعم، معتبرًا أن القرب الحقيقي يُبنى بالاحتواء لا باللوم، وبالترحيب لا بالعتب.