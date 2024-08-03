تجربة سريرية تكشف عن فائدة رائعة لمُكملات زيت السمك على كِبار السن

توصَّل باحثون عبر كشف تجربة سريرية إلى فائدة رائعة؛ قد تقدّمها مُكملات زيت السمك لكِبار السن.
ووجد الباحثون بجامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن كِبار السن، الذين لديهم استعدادٌ وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر، قد يستفيدون من مُكملات زيت السمك.. وزُعم سابقاً أنها يمكن أن تحسّن وظائف الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الذاكرة.
وأوضحت لين شينتو؛ أستاذة علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم، قد يكون زيت السمك مفيداً للأشخاص الذين يحملون جين APOE4، الذي يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، لكن آثاره لا تشمل كل كِبار السن.
وشملت الدراسة، وفق "روسيا اليوم"، 102 مشارك يبلغون من العمر 75 عاماً أو أكثر، وكانت لديهم مستويات منخفضة نسبياً من أحماض أوميغا 3 الدهنية (الموجودة في زيت السمك) في الدم.
وخضع المشاركون للتصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتهم، أولاً عند تسجيلهم، ثم مرة أخرى في نهاية الدراسة التي استمرت 3 سنوات؛ لتقييم مقدار التغيير في آفات المادة البيضاء في الدماغ.
وقد تمنع هذه الآفات توصيل العناصر الغذائية عبر الأوعية الدموية إلى الدماغ، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقتٍ لاحقٍ من الحياة.
وفي الدراسة، تناول نصف المشاركين مُكملات زيت السمك الغني بأوميغا 3 يومياً، بينما تناول النصف الآخر دواءً وهمياً قائماً على فول الصويا.
ووجدت صورتا الرنين المغناطيسي اللتان تقيسان درجة آفات المادة البيضاء في بداية ونهاية فترة الدراسة، انخفاضاً طفيفاً في تقدُّم هذه الآفات، لكن ليس بالقدر الكافي لتكون له دلالة إحصائية بين المجموعتين.
ووجد الباحثون انخفاضاً كبيراً في تدهور وظائف خلايا الدماغ بين حاملي APOE4، بعد عامٍ واحدٍ من العلاج بزيت السمك، مقارنة بمجموعة زيت فول الصويا.
ونُشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open.