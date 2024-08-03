تجربة سريرية تكشف عن فائدة رائعة لمُكملات زيت السمك على كِبار السن

ووجد الباحثون بجامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن كِبار السن، الذين لديهم استعدادٌ وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر، قد يستفيدون من مُكملات زيت السمك.. وزُعم سابقاً أنها يمكن أن تحسّن وظائف الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الذاكرة.