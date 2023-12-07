شكله ما يعرفها.. "الخضيري": جاهل يصرخ ويرعد ليحذّر من "النسكافيه" وأنه مسرطن!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن أحد الجهلة يصرخ ويزبد ويرعد ليحذّر من "النسكافيه" وأنه مسرطن، وتبريره أن به أكريليمايد؛ مشيرًا إلى أن "هذا جهل منه".