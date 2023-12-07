شكله ما يعرفها.. "الخضيري": جاهل يصرخ ويرعد ليحذّر من "النسكافيه" وأنه مسرطن!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن أحد الجهلة يصرخ ويزبد ويرعد ليحذّر من "النسكافيه" وأنه مسرطن، وتبريره أن به أكريليمايد؛ مشيرًا إلى أن "هذا جهل منه".
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بحسب المعلومات المتاحة والمنشورة؛ فإن "النسكافيه" العادي لا يحوي الأكريليمايد.
وأضاف: "هو لخبط بين القهوة الأمريكية شديدة التحميص التي يسمونها إكسترا روستد extra roasted coffee وعليها تحذير، وبين "النسكافيه".
وتابع عن من يراه جاهلًا: "شكله ما يعرفها ولا يعرف الفرق بينهما، أو أنه سمع بذلك ولم يعرف الفارق بينها".