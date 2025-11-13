دراسة: الشوكولاتة الداكنة تُنشط الذاكرة مؤقتًا وتحفّز التركيز

ويشرح البروفيسور ياسويوكي فوجي، قائد الفريق البحثي، أن المذاق القابض للفلافانول - مثل ذلك الذي يشعر به الإنسان عند تناول الشوكولاتة الداكنة أو الشاي القوي - قد يُحفز الأعصاب الحسية المرتبطة مباشرة بجذع الدماغ، ما يؤدي إلى تنشيط منطقة "لوكوس سيروليوس" المسؤولة عن إطلاق النورأدرينالين، وبالتالي تحسين القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.