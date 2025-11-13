دراسة: الشوكولاتة الداكنة تُنشط الذاكرة مؤقتًا وتحفّز التركيز
كشفت دراسة يابانية حديثة عن تأثير مؤقت لبعض الأطعمة، ومنها الشوكولاتة الداكنة، على تعزيز الذاكرة وتحفيز الدماغ.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد شيبورا للتكنولوجيا، أن المركبات النباتية المرة مثل تلك الموجودة في الكاكاو والتفاح والتوت والنبيذ الأحمر، تساهم في تحسين الأداء الذهني بفضل احتوائها على مركبات الفلافانول المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة.
وخلص الفريق إلى أن الفلافانول يحفّز إطلاق مادة "النورأدرينالين" في الدماغ، وهي المسؤولة عن اليقظة والتركيز. حيث أظهرت الفئران التي تناولت هذه المركبات أداءً أفضل بنسبة 30% في اختبارات الذاكرة، خلال ساعة واحدة فقط من تناولها.
ويشرح البروفيسور ياسويوكي فوجي، قائد الفريق البحثي، أن المذاق القابض للفلافانول - مثل ذلك الذي يشعر به الإنسان عند تناول الشوكولاتة الداكنة أو الشاي القوي - قد يُحفز الأعصاب الحسية المرتبطة مباشرة بجذع الدماغ، ما يؤدي إلى تنشيط منطقة "لوكوس سيروليوس" المسؤولة عن إطلاق النورأدرينالين، وبالتالي تحسين القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.
ورغم النتائج المبشرة، شدد الباحثون على أن الجرعات المستخدمة كانت أعلى بكثير من الكمية الموجودة في قطعة عادية من الشوكولاتة، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد فعالية وتأثير هذه المركبات في الحياة اليومية.
من جهته، قال الدكتور جونسون مون، طبيب الأعصاب في مركز بروفيدنس سانت جود الطبي: "الكثيرون لا يدركون أن تذوق نكهة معينة قد يغيّر نشاط الدماغ فورًا، وهذا البحث يمهد لمفهوم جديد يُعرف بـ'التغذية الحسية'".
ورغم التأثيرات الإيجابية المحتملة، ينصح الباحثون بعدم الإفراط في تناول الشوكولاتة الداكنة لتحسين الذاكرة، لما تحتويه من سعرات حرارية وسكر ودهون، مؤكدين أن الاعتدال يظل الخيار الأمثل حتى تتوفر أدلة علمية إضافية.