اكتئاب الشتاء الموسمي.. كيف يؤثر الظلام والبرد على المزاج؟ و3 نصائح طبية لتحسين الصحة النفسية

في هذا السياق، قدّم الدكتور جيريمي لندن، جراح القلب والأوعية الدموية المعتمد، ثلاث نصائح مدعومة علميًا للتغلب على الاكتئاب الموسمي، قائلًا: "قد تكون أشهر الشتاء صعبة، وقلة ضوء النهار والبرد وقلة الوقت في الهواء الطلق قد تؤثر على إيقاعنا اليومي ومزاجنا العام".