العثور على سلالة تساعد في منع انتقال الملاريا من البعوض إلى الإنسان

عثر علماء على سلالة من البكتيريا تحدث بشكل طبيعي، ويمكنها المساعدة في منع انتقال الملاريا من البعوض إلى الإنسان.
وجاء العثور عليها بالصدفة بعدما لاحظوا أن مستعمرة من البعوض لم تُطور طفيلي الملاريا في إحدى التجارب.
ويقول الباحثون: إن البكتيريا قد تكون أداة جديدة لمكافحة أحد أقدم الأمراض في العالم، والذي يفتك بـ600,000 شخص سنويًّا.
وتُجرى الآن تجارب لتقييم سلامتها للاستخدام في العالم الواقعي.
وقد وقع العلماء في منشأة بحثية في إسبانيا، تديرها شركة غلاكسو سميث كلاين للأدوية؛ على الاكتشاف بعد أن لاحظوا أن مستعمرة للبعوض تستخدم في تطوير الأدوية توقفت عن حمل الملاريا.
وتقول الدكتورة جانيت رودريغيز، التي قادت البرنامج: إن "معدل الإصابة لدى البعوض بدأت بالتناقص، وهكذا مع نهاية السنة لم تكن هناك إصابة لدى البعوض بطفيلي الملاريا".
وعمل فريق الباحثين على تجميد العينات من تجربتهم التي أجريت في 2014، وعادوا إليها بعد عامين لاستطلاع ما جرى لها.