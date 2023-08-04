العثور على سلالة تساعد في منع انتقال الملاريا من البعوض إلى الإنسان

وقد وقع العلماء في منشأة بحثية في إسبانيا، تديرها شركة غلاكسو سميث كلاين للأدوية؛ على الاكتشاف بعد أن لاحظوا أن مستعمرة للبعوض تستخدم في تطوير الأدوية توقفت عن حمل الملاريا.