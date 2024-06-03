لا تصدق وجود "شاي نحافة".. أيهما أفضل "الأخضر أم الأسود"؟ "الخضيري" يوضح

وأضاف "الخضيري"؛ عبر حسابه على منص "إكس"، يقول: "تعوّد عليه -الشاي الأسود- دون إضافة السكر، تستطيع التعوّد على شرب الشاي دون سكر، كما تعوّدت على الأخضر بلا سكر، والقهوة العربية بلا سكر، وذلك بتعويد لسانك بالتدريج، إما بتقليل السكر تدريجياً وخلال شهر ستنجح، وإما بالصبر على مرارته 13 مرة، وستجد أنك تستطيع وتتقبّله، وممكن تخفيف الشاي المر بالماء أو بالحليب في البداية، إلى أن تنجح".