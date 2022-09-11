ما علاقة السيارات والأخشاب بـ"السائل المنوي"؟ ذعر الخصوبة يتجدد!

وأجرى باحثون من جامعة شيان جياوتونغ في مدينة شيان بوسط الصين الدراسة خلال شهر يونيو من العام الماضي، وكان المشاركون يبلغون من العمر 29 عامًا في المتوسط، وعاشوا في المنطقة وعملوا في الصناعات الخشبية لمدة عامين على الأقل، ولديهم أيضًا مؤشر كتلة الجسم حوالي 24، وهو داخل النطاق الصحي الذي يتراوح بين 18.5 و24، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".