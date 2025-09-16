ابتكار روسي يفتح آفاقًا جديدة لحماية الأسنان من التسوس وأمراض اللثة

وقال الباحث المشارك في المشروع، كيريل كوتشيريايف، إن الوسائل التقليدية للوقاية من التسوس محدودة الفعالية، إذ لا تبقى على سطح المينا لفترة كافية، ولا تعالج الشقوق الدقيقة جيدًا، كما أنها تفتقر إلى مكونات مضادة للبكتيريا، مما يجعل تأثيرها العلاجي قصير الأمد.