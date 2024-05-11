شوّهوا سمعته.. مختصّ بالصحة العامة: الشايُ أحدُ أكثر المشروبات فائدةً على وجه الأرض

أكّد المختصّ في الصحة العامة الدكتور أحمد العمار، أن الشاي يعدُّ أحد أكثر المشروبات فائدة على وجه الأرض؛ كونه غنيًّا بمضادّات الأكسدة التي تقي من بعض أنواع السرطان وتحسن صحة القلب، والأحماض الأمينية التي قد تحسن من التركيز.
وأضاف "العمار" في تغريدة على حسابه في "إكس": على الرغم من فوائده لم يسلم من تشويه السمعة، يقولون: إنه يمنع الاستفادة من الطعام، وهذا غيرُ صحيح، فهو فقط "يضعف" امتصاص الحديد من المصادر غير الحيوانية مثل الورقيات الخضراء والطماطم والسبانخ والفول. وختم بقوله: اشربوا شايًا من أجل صحتكم.
وأوضح الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير، في وقت سابق، أن تأثير الشاي على الجهاز العصبي المركزي، وجهاز الدورة الدموية وجلوكوز الدم والمعدة والأمعاء والأحماض الدهنية في الدم؛ يشبه تأثير القهوة، وأن الدراسات أثبتت أن للشاي قدرة كبيرة على تقوية جدران الشعيرات الدموية، بفضل احتوائه على موادّ فلافونيدية وموادّ عفصية، لافتًا إلى أن الشاي الأخضر يتميز عن الشاي الأسود بارتفاع نسبة هذه المواد.
وأشار "القحطاني" إلى أن تناول الشاي يجعل في الجسم مقدرة كبيرة على تقوية الشعيرات الدموية والوقاية من انفجارها، ومنع حدوث نزيف، وخصوصًا في حالات الرعاف والطمث، كما أن للشاي تأثيرًا على الأمعاء والقولون؛ نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الموادّ العفصية، وموادّ قابضة "Tannins" التي تمتصّ الماء من الأمعاء والقولون، الذي يؤدي لحدوث إمساك.
وأضاف: أن الشاي أيضًا يتعارض مع بعض الأمراض مثل: قرحة المعدة وأمراض القلب، واضطرابات العصبية وأمراض الكلى واضطرابات الضغط.