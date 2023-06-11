تحذير من "الكولا دايت".. 4 آثار صحية سيئة تظهر خلال ساعة واحدة

يقول دوغلاس توينفور، رئيس قسم الرعاية في منظمة السكري البريطانية: "الدراسات التي أجريت على تأثير المُحَليّات الصناعية على إنتاج الأنسولين لها نتائج متفاوتة؛ حيث أظهر بعضها إنتاج المزيد من الأنسولين، ويمكن أن تختلف النتائج اعتمادًا على المُحَلي الصناعي المستخدم، وما إذا كان الأشخاص الخاضعون للاختبار يعانون من مرض السكري".