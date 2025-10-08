هل ما تأخذه يوميًا قد يضرك؟.. خبراء يكشفون الوجه الخفي للمكملات الغذائية وتحذيرات من مخاطر "صامتة"

وسط انتشار واسع لاستخدام المكملات الغذائية حول العالم، أكد عدد من الخبراء أن كثيرًا من هذه المنتجات لا تقدم فوائد حقيقية كما يُروّج لها، بل قد تكون مجرد "هدر للأموال"، بل وقد تضر الجسم في بعض الحالات.