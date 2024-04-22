مستشفى الملك سلمان يوضح الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم ونقص الحديد بالجسم

تفصيلاً، أوضح المستشفى في إنفوجراف على "إكس"، أن فقر الدم هو نوعٌ شائعٌ من الأنيميا يحدث عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من عنصر الحديد، وقد لا يشعر الشخص بأعراضه إذا كان خفيفاً أو معتدلاً، أما إذا كان شديداً فإنه يشعر بها، ومن أهم أعراضه الإرهاق والتعب وضيق التنفس وآلام بالصدر.