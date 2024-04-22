مستشفى الملك سلمان يوضح الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم ونقص الحديد بالجسم

كشف مستشفى الملك سلمان، أن فقر الدم ينتج عن نقص الحديد بالجسم؛ موضحاً الأسباب التي تؤدي إليه، وأهم الأعراض المصاحبة التي يشعر بها الشخص المصاب به.
تفصيلاً، أوضح المستشفى في إنفوجراف على "إكس"، أن فقر الدم هو نوعٌ شائعٌ من الأنيميا يحدث عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من عنصر الحديد، وقد لا يشعر الشخص بأعراضه إذا كان خفيفاً أو معتدلاً، أما إذا كان شديداً فإنه يشعر بها، ومن أهم أعراضه الإرهاق والتعب وضيق التنفس وآلام بالصدر.
وقال إن من أسباب فقر الدم نزول دم بكميات كبيرة في أثناء الدورة الشهرية بصفة مستمرة، وفقدان الدم من الجهاز الهضمي بسبب تقرحات الجهاز الهضمي والاستخدام المستمر لبعض الأدوية، وبعد إجراء العمليات الجراحية، والتبرع المستمر وغير المنتظم بالدم، وتناول كميات حديد أقل من احتياج الجسم اليومي.