تفسير علمي.. الشاي مشروبك المفضل في فصل الصيف

الشاي بالتأكيد ليس أول ما يتبادر إلى ذهنك إذا كان هناك موجة حر أو ارتفاع كبير على درجات الحرارة، وغالبًا ستسرع في تناول المشروبات الباردة والمثلجة لإرواء عطشك والإحساس بالانتعاش والبرودة؛ ولكن هل ذلك يعني أن المشروبات الساخنة مثل الشاي ليس لها مكان في فصل الصيف؟ إذًا لماذا نرى العديد من الأشخاص الذين لا يمتنعون عن شربه حتى في ذروة الموجات الحارة؟ ربما هناك تفسير علمي للموضوع وقد يكون هناك فوائد للشاي في فصل الصيف أكثر مما تعتقد.