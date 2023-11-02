الدكتور "الشهراني" يدعو المقبلين على الزواج إلى ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج

دعا الدكتور محمد بن حمد الشهراني استشاري أمراض الدم والأورام وزراعة نخاع العظم لدى الأطفال بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ورئيس الجمعية السعودية للثلاسيميا والأنيميا المنجلية المقبلين على الزواج إلى ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية.
جاء ذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًا.
وأكد أن الفحص الطبي قبل الزواج لتفادي إنجاب أطفال مصابين بأمراض الدم الوراثية ( الأنيميا المنجلية والثلاسيميا)، حيث إن أمراض الدم الوراثية منتشرة في بعض مناطق المملكة وحسب إحصائيات وزارة الصحة تقدر حالات الأنيميا المنجلية بأكثر من 65000 ألف حالة.
وهنا تكمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث ننصح بالاستجابة إلى المشورة الوراثية الطبية في عيادات المشورة الوراثية في حال عدم التوافق والتي تشمل (كلا الطرفين مصاب - أو كلا الطرفين حامل للمرض - أو أحد الطرفين مصاب بالمرض والآخر حامل لنفس المرض) بإيقاف إجراءات عقد النكاح.
وأوضح الدكتور محمد الشهراني أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة ببرنامج تطوير خدمات أمراض الدم والجمعية السعودية للثلاسيميا والأنيميا المنجلية أشرف على التوقيع الدكتور محمد بن خالد العبد العالي مساعد وزير الصحة.
وأبان أن هذه الاتفاقية مبادرة من الجمعية السعودية للثلاسيميا والأنيميا المنجلية بالتعاون مع وزارة الصحة من تنفيذها (مشروع الغراس).
ويتمثل التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD) وهو إجراء مختبري يستخدم بالتزامن مع التخصيب في المختبر (IVF) لتقليل خطر انتقال الحالات الموروثة.
وأضاف أنه يُجرى هذا الاختبار عند محاولة الحمل من خلال الإخصاب في المختبر. يتم فحص الجنين تحسبًا لوجود اضطرابات جينية. يتم غرس الأجنة التي لا تعاني اضطرابات في الرحم أملاً في الحمل وإنجاب طفل سليم بإذن الله سبحانه وتعالى.
يُذكر أن الجمعية السعودية للثلاسيميا والأنيميا المنجلية هي جمعية أهلية غير ربحية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم (843) بتاريخ 26 /3 /1438هـ، ومقرها في مدينة الرياض وتقدم خدمات توعوية وتثقيفية ودعمًا معنويًا وماديًا وبرامج مساندة على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والوزارات ذات العلاقة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 التي شددت على أهمية الشراكة الاجتماعية.
ومن أهم مهامها تعزيز دور وزارة الصحة والمجلس الصحي لتنفيذ برامج مراقبة وطنية للوقاية من أمراض الدم الوراثية وحث الوزارة على تأسيس مراكز أمراض دم وراثية تشمل جميع التخصصات في المناطق التي تنتشر فيها هذه الأمراض لعلاجها ومتابعتها، في الوقت الذي تقوم به بدعم مرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية ومساعدتهم في تحقيق جميع الأهداف التأهيلية والصحية في المستشفيات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة ومساعدتهم في حل مشاكلهم الاجتماعية في جميع المجالات المهنية.