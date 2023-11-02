الدكتور "الشهراني" يدعو المقبلين على الزواج إلى ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج

يُذكر أن الجمعية السعودية للثلاسيميا والأنيميا المنجلية هي جمعية أهلية غير ربحية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم (843) بتاريخ 26 /3 /1438هـ، ومقرها في مدينة الرياض وتقدم خدمات توعوية وتثقيفية ودعمًا معنويًا وماديًا وبرامج مساندة على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والوزارات ذات العلاقة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 التي شددت على أهمية الشراكة الاجتماعية.