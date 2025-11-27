حذرت من الجلوس الطويل.. خبيرة روسية: 5 عادات يومية تحمي من ألم المفاصل

التحكم في وزن الجسم

أشارت إلى أن زيادة الوزن تسبب ضغطًا إضافيًا على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين، لذلك يمكن أن يخفف فقدان الوزن الألم لدى مرضى المفاصل، ويحسن وظائفها، وقد يؤخر أو يمنع الحاجة إلى الجراحة.