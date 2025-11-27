حذرت من الجلوس الطويل.. خبيرة روسية: 5 عادات يومية تحمي من ألم المفاصل
أشارت البروفيسورة يفغينيا يكوشيفا خبيرة الأمراض الروماتيزمية، إلى أن الجلوس الطويل أو الخمول البدني، إلى جانب زيادة الوزن، قد يؤدي إلى إصابات والتهابات في غضاريف المفاصل.
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، وضعت يكوشيفا خمس عادات أساسية للحفاظ على سلامة المفاصل، وهي:
النشاط البدني المعتدل
تُعد ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل من أهم العوامل للحفاظ على صحة المفاصل، حيث يساعد المشي اليومي بالحفاظ على تدفق الدم الطبيعي إلى الغضروف وتكوين السائل الزلالي.
التحكم في وزن الجسم
أشارت إلى أن زيادة الوزن تسبب ضغطًا إضافيًا على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين، لذلك يمكن أن يخفف فقدان الوزن الألم لدى مرضى المفاصل، ويحسن وظائفها، وقد يؤخر أو يمنع الحاجة إلى الجراحة.
الوضعية الصحيحة للجسم
حذّرت من أن الوضعية غير الصحيحة أثناء العمل أو اللعب تسبب ضغطًا غير متساوٍ على المفاصل. وأوضحت أن مشكلات العمود الفقري، مفاصل الورك، متلازمة 'ركبة المكتب'، وهشاشة العظام، منتشرة بصورة خاصة بين موظفي المكاتب.
التغذية الصحية
أشارت إلى أن التغذية الصحية وتناول مواد غذائية تدعم صحة المفاصل أمرٌ حيوي، حين ينخفض الإنتاج الطبيعي للكولاجين مع التقدم في السن، عادة بعد 30-35 عامًا. والكولاجين هو المكوّن الهيكلي الرئيسي للغضروف، ويمكن أن تساعد المكملات الغذائية في تعويض نقصه.
الفحوصات الوقائية
وأكدت على أهمية الخضوع للفحوصات الوقائية، زيارة الطبيب المتخصص بصورة منتظمة، لأن ذلك يسمح بتحديد المشكلات المحتملة مبكرًا.