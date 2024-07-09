تصنيع الكولاجين.. 6 فوائد لفيتامين C و4 مصادر طبيعية يكشفها "صحي القصيم"

كشف تجمُّع القصيم الصحي، عن 6 فوائد مهمة لفيتامين C، مشيراً إلى مصادره الطبيعية ومقدار الاحتياج اليومي.
وأوضح التجمُّع، أن أهمية فيتامين C تكمن في كونه "يساعد على حماية الخلايا والحفاظ عليها، ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف".
كما يساعد فيتامين C على تصنيع الكولاجين، ويساعد على التئام الجروح، ويعمل مضاداً للأكسدة، ويحسّن من معدل امتصاص الحديد.
وعن مصادر فيتامين C الطبيعية، أشار "صحي القصيم"، إلى الفلفل الأحمر البارد "نصف كوب 95 ملجم"، والبرتقال "حبة متوسطة 70 ملجم"، والكيوي "حبة متوسطة 64 ملجم"، والشمام "نصف كوب 29 ملجم".
وأبان تجمُّع القصيم الصحي، أن الاحتياج اليومي من فيتامين C للبالغين (19-64) سنة، 65 - 90 ملجم للرجال والنساء.