"استشاري": نسبة انتشار السمنة بين البالغين 15 سنة فأكثر بالمملكة بلغت 23.7%

وتابعت: فيما يتعلق بممارسة التمارين الرياضية، فإنها تُعَد من أهم الركائز الأساسية في علاج السمنة، فالنشاط البدني يساهم في حرق السعرات الحرارية الزائدة وتحفيز عمليات الأيض في الجسم؛ مما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد، كما أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام له فوائد صحية متعددة، منها تحسين وظائف القلب والرئتين، وخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ‎كما يوصى بتبني نظام غذائي صحي ومتوازن مصحوب بممارسة التمارين الرياضية؛ فالحمية الغذائية المناسبة تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة.