بما يزيد على كوبين يوميًّا.. دراسة: شرب الشاي يطيل العمر

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85% من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، كانوا يشربون الشاي بانتظام.