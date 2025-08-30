السلوم: الموظف السعيد أكثر إنتاجية.. اهتموا بموظفيكم وافصلوا العلاقات الشخصية عن العمل

أكدت استشارية طب الأسرة الدكتورة نورة السلوم أن سعادة الموظف وانعكاسها على بيئة العمل تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل فرص التعرض للاحتراق الوظيفي، مشددة على أهمية أن تهتم المؤسسات بموظفيها وتفصل العلاقات الشخصية عن العمل، وفق ما بثته قناة الإخبارية عبر حسابها في منصة "إكس".