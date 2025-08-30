السلوم: الموظف السعيد أكثر إنتاجية.. اهتموا بموظفيكم وافصلوا العلاقات الشخصية عن العمل

أكدت استشارية طب الأسرة الدكتورة نورة السلوم أن سعادة الموظف وانعكاسها على بيئة العمل تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل فرص التعرض للاحتراق الوظيفي، مشددة على أهمية أن تهتم المؤسسات بموظفيها وتفصل العلاقات الشخصية عن العمل، وفق ما بثته قناة الإخبارية عبر حسابها في منصة "إكس".
وأوضحت السلوم أن الموظف يحتاج إلى رعاية صحته العامة من خلال النوم الجيد والتغذية السليمة وممارسة الرياضة بانتظام، بما يمنحه الطاقة اللازمة لأداء مهامه بكفاءة.
وأضافت أن طلب الدعم عند الحاجة وحل الخلافات بين الزملاء بشكل ودي يساهمان في تحسين بيئة العمل، مشيرة إلى أن العلاقات الإيجابية بين الزملاء تجعل العمل أكثر متعة.
كما شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات الوظيفة، مؤكدة أن هذا التوازن يحمي الموظف من الإرهاق ويعزز دافعيته للاستمرار.
وقدمت السلوم نصائح مباشرة للمديرين بضرورة التواصل المستمر مع الموظفين والاهتمام بجانبهم النفسي، لافتة إلى أهمية ملاحظة علامات الاحتراق الوظيفي لدى بعضهم، وتقديم الدعم المناسب لهم عبر التحويل إلى الطب المهني أو النفسي عند الحاجة.
واختتمت بالتأكيد على أن الموظف السعيد هو موظف منتج، وأن على المؤسسات الاستثمار في راحة موظفيها وتوفير بيئة عمل صحية تعزز أداءهم واستقرارهم.