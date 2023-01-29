مؤذية جدًّا للصحة.. 3 أغذية يحذر تناوُلها مع المشروبات الغازية

يوصي خبراء الصحة بالابتعاد عن المشروبات الغازية قدر الإمكان؛ لأنها تضم نسبة عالية من السكر، وتزيد من مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها، لكن الخطر قد يتفاقم عندما يجري استهلاك هذه المشروبات بالتزامن مع تناول أغذية أخرى، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".