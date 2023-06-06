مدينة الملك فهد الطبية تسلط الضوء على سرطان القولون.. الأعراض والعلاج

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن سرطان القولون هو سرطان الأمعاء الغليظة وهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي.
وقالت: لا يظهر سرطان القولون أي أعراض في المراحل المبكرة، وتختلف الأعراض بحسب حجم الورم ومكانه في الأمعاء الغليظة، وتتضمن فقدان الوزن غير المبرر، التشنجات والغازات والألم في البطن، مع وجود الدم في البراز.
وأضافت مدينة الملك فهد الطبية: تتعدد خيارات علاج سرطان القولون بناءً على مرحلة اكتشافه.
وأردفت: الجراحة بأنواعها تعد العلاج الأمثل لسرطان القولون، وهناك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، وبعض الأدوية.