مدينة الملك فهد الطبية تسلط الضوء على سرطان القولون.. الأعراض والعلاج

وقالت: لا يظهر سرطان القولون أي أعراض في المراحل المبكرة، وتختلف الأعراض بحسب حجم الورم ومكانه في الأمعاء الغليظة، وتتضمن فقدان الوزن غير المبرر، التشنجات والغازات والألم في البطن، مع وجود الدم في البراز.