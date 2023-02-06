تواري عنصر المفاجأة.. مختص يُبرز طريقة لـ"امتصاص صدمة الكوارث"

واختتم قائلًا: "إن ذلك الاهتمام المأمول سيخلق استعدادًا مجتمعيًا قادرًا على امتصاص الصدمة الأولى في أي أزمة أو كارثة طبيعية، والتي لها الأثر الأكبر في خفض نسبة وقع آثارها المؤلمة على الأرواح والممتلكات".