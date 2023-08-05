دراسةٌ تكشف عن عنصر غذائي يزيد من خطر تكوّن حصى الكلى.. حاول تجنبها

وأبلغ كل مشترك بما إذا كان يعاني من وجود الحصى في الكلى. ولتقييم نوعية التغذية سئل المشاركون عما إذا كانوا قد تناولوا شرابًا أو عسلًا أو سكر العنب أو سكر الفاكهة أو سكرًا نقيًّا خلال الـ24 ساعة الماضية. وتم إجراء الاستطلاع مرتين: في مقابلة شخصية، ثم بعد 3- 10 أيام عبر الهاتف.