لمن لا يفقدون الوزن.. أطباء: 4 أسباب طبية وراء فشل الحميات الغذائية

كشف خبراء التغذية وأطباء الباطنة عن أسباب طبية خفية تجعل فقدان الوزن مستحيلاً حتى مع اتباع حمية صارمة وممارسة الرياضة بانتظام.
وفقاً لصحيفة إزفيستيا الروسية، تقول الدكتورة يلينا أوستينوفا، أخصائية أمراض الباطنة وخبيرة التغذية: "قصور الغدة الدرقية أحد أبرز هذه الأسباب، إذ يؤدي نقص إفراز هرمون الثيروكسين إلى تباطؤ الأيض، ما يجعل فقدان الوزن دون مساعدة طبية أمراً بالغ الصعوبة."
يشير الخبراء إلى أن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يعيق فقدان الوزن لأنه يقلل إمداد الخلايا بالأكسجين ويبطئ عمليات الأيض.
كما تمثل مقاومة الأنسولين سبباً آخر، حيث يؤدي ارتفاع مستوى الأنسولين إلى شعور دائم بالجوع يصعب السيطرة عليه.
وتنبه أوستينوفا إلى تأثير التوتر المزمن، الذي يدفع الكثيرين لتناول الطعام للتغلب على القلق دون التحكم في السعرات الحرارية المستهلكة.
ويؤكد الدكتور فيليب كوزمينكو أن 70% من الأشخاص الذين يفقدون الوزن بالحمية الصحية يعودون لاكتسابه تدريجياً بعد التوقف عن الالتزام بها.