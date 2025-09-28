لمن لا يفقدون الوزن.. أطباء: 4 أسباب طبية وراء فشل الحميات الغذائية

قصور الغدة الدرقية السبب الأبرز

وفقاً لصحيفة إزفيستيا الروسية، تقول الدكتورة يلينا أوستينوفا، أخصائية أمراض الباطنة وخبيرة التغذية: "قصور الغدة الدرقية أحد أبرز هذه الأسباب، إذ يؤدي نقص إفراز هرمون الثيروكسين إلى تباطؤ الأيض، ما يجعل فقدان الوزن دون مساعدة طبية أمراً بالغ الصعوبة."